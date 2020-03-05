Смартфон грязнее туалета в 7 раз, ученые

«Мобильные устройства – настоящая выгребная яма для патогенных микроорганизмов. А ведь мы постоянно прикасаемся к ним руками, прислоняем к лицу», - отмечается в исследовании.

Мы пользуемся смартфонами за завтраком, когда идем в туалет. Этот предмет постоянно касается одежды, различных поверхностей. Все это создает питательную среду для бактерий.Согласно исследованию 2011 года, проведенному Лондонской школой гигиены и тропической медицины, частицы фекалий обнаруживались на каждом шестом смартфоне.Еще одна работа, выполненная Университетом Аризоны, продемонстрировала, что у работника, находящегося в офисе 40 часов в неделю, бактерий на смартфоне больше, чем на общественном унитазе. При этом среди них присутствуют и микроорганизмы, устойчивые к антибиотикам.Специалисты рекомендуют использовать дезинфицирующие средства, разработанные специально для мобильных устройств вкупе с микрофибровыми салфетками, чтобы очистить их от бактерий.