4 позитивных преимущества холодного душа, которые могут быть полезны
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Снижение воспаления и улучшение кровообращения
Согласно некоторым исследованиям, холодный душ активирует гормезис – явление, когда тело отключает ненужные функции. Это помогает снимать воспаление и одновременно улучшать кровообращение.
Ясный ум и бодрость
Холодный душ действительно пробуждает чувства. Исследования показывают, что любители прохладной воды более внимательны и мыслят яснее.
Уверенность в себе
Это, скорее, психологический эффект. Тот факт, что вы готовы встать под струю холодной воды, может поднять уверенность в себе. Зимние купания помогут лучше справляться с острым стрессом.
Здоровье кожи
Еще одним преимуществом холодного душа является уменьшение сухости кожи. Прохладная вода позволят остановить ненужную потерю влаги.
сследования показывают, что действительно имеются некоторые преимущества для здоровья, которые могут включать усиление бдительности, восстановление после физической нагрузки и даже улучшение производительности.
Снижение воспаления и улучшение кровообращения
Согласно некоторым исследованиям, холодный душ активирует гормезис – явление, когда тело отключает ненужные функции. Это помогает снимать воспаление и одновременно улучшать кровообращение.
Ясный ум и бодрость
Холодный душ действительно пробуждает чувства. Исследования показывают, что любители прохладной воды более внимательны и мыслят яснее.
Уверенность в себе
Это, скорее, психологический эффект. Тот факт, что вы готовы встать под струю холодной воды, может поднять уверенность в себе. Зимние купания помогут лучше справляться с острым стрессом.
Здоровье кожи
Еще одним преимуществом холодного душа является уменьшение сухости кожи. Прохладная вода позволят остановить ненужную потерю влаги.
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