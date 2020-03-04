3 главных преимущества холодного душа по утрам
Действительно ли холодный душ делает сделает вас здоровыми и счастливыми?
По словам Уилла Ахмеда, генерального директора фитнес-центра Whoop (Германия), помимо медитации и физических упражнений, холодный душ по утрам, который способствует концентрации внимания и поднимает настроение - «Чем холоднее, тем лучше».
Он не единственный, кто убежден в преимуществах охлаждения по утрам. Ученые имеют разные мнения о влиянии ледяной воды на организм, но существует консенсус по ряду преимуществ.
Преимущество № 1: холодный душ облегчает больНаиболее распространенная выгода для здоровья - облегчение боли, связанное с ледяным купанием. Холод заставляет сужаться кровеносные сосуды, что делает болевые ощущения менее явными.
Преимущество № 2: регулирует температуру телаХолод помогает организму регулировать температуру до здорового уровня после занятий спортзале, что предотвращает перегрев.
Преимущество № 3: быстрое пробуждение и хорошее настроениеИсследования показывают, что холодный душ может улучшить настроение. Он активизирует симпатическую нервную систему, увеличивает доступность эндорфинов и норадреналина. Кроме бодрствования от холода вы почувствуете себя немного счастливее.
«В коже много рецепторов холода, холодный душ посылает электрические импульсы в мозг, увеличивающие уровень норадреналина. Он повышает концентрацию внимания и выброс эндорфинов, делая вас счастливыми»
Умейте контролировать себяВажно сохранять хладнокровие, пока вы остываете. Контролируйте дыхание, подвергая себя воздействию холода - только так вы сможете воспользоваться пользой, упомянутой выше. Без чувства контроля наступает легкая паника. Возможные последствия - учащенное сердцебиение, колебания сердечного ритма.
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