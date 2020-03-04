3 главных преимущества холодного душа по утрам

Преимущество № 1: холодный душ облегчает боль

Преимущество № 2: регулирует температуру тела

Преимущество № 3: быстрое пробуждение и хорошее настроение

«В коже много рецепторов холода, холодный душ посылает электрические импульсы в мозг, увеличивающие уровень норадреналина. Он повышает концентрацию внимания и выброс эндорфинов, делая вас счастливыми»

Умейте контролировать себя