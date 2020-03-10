Врачи рассказали, как есть шашлык с больным желудком

Близится пора пикников, где главным угощением всегда является шашлык. Однако существует немало людей, которым данное блюдо противопоказано из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. Эксперт из НИИ питания РАМН поделился секретами, как можно полакомиться ароматным шашлыком без вреда для здоровья.Об этом рассказал в эфире популярной радиостанции заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов.Во время приготовления шашлыка нужно внимательно следить за тем, чтобы мясо хорошо прожарилось, но при этом не обуглилось до черноты.Врач порекомендовал употреблять шашлык со свежими овощами, и ни в коем случае не запивать мясо алкоголем.