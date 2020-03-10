Отель без окон открылся для жертв бессонницы
В Лондоне распахнул свои двери специальный отель, предназначенный для постояльцев с бессоницей. Он не имеет окон, что позволяет контролировать посторонние шумы, свет и звук.
Веками пациентам с бессонницей советуют самые разные способы лечения, для них производят специальные средства вроде шупомоглощающих наушников и непроницаемых повязок на глаза, для них создают все более мощные снотворные. Создатели одной из лондонских гостиниц предлагают своим постояльцам номер без окон. С первого взгляда это кажется чем-то странным и даже отталкивающим. Впрочем, многие клиенты говорят, что только в таких условиях они получили возможность нормально высыпаться. Через окна проникают посторонние шумы, оттуда бьет искусственный свет по ночам. В номерах отеля - полная звуконепроницаемость. Гостиница вообще разработана только и исключительно ради сна.
Здесь даже местах общественного пользования свет приглушен, запрещены громкие звуки, музыка, работа телевизоров. В номерах сверхудобные подушки, матрацы и одеяла, не говоря уже о кроватях. Консультирующий этот отель сомнолог доктор Нил Стэнли (Neil Stanley) из Surrey University посвятил десятки лет изучению проблем со сном. Он уверяет, что идеальное пространство для желающего нормально поспать напоминает тесную тюремную камеру - никаких окон, никаких звуков. Конечно, все номера в отеле тщательно вентилируются, свежий воздух поступает в них исправно. Он удаляет все возможные аллергены и пыль, из-за которых у некоторых людей возникает храп.
Во всех помещениях царит полумрак, чтобы уже одно это стимулировало выработку гормона сна мелатонина. Окон в коридорах тоже нет, как и телевизоров в номерах. Отметим, что сама гостиница предлагает номера для одиноких людей, а вот парочкам лучше забронировать две отдельных постели, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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