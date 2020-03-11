Самые опасные диеты в мире

Желая похудеть, женщины и мужчины обычно садятся на диеты. В стремлении обрести красивое стройное тело люди перегибают палку. Не все диеты одинаково полезны. О самых вредных и опасных рассказал MedikForum.ru диетолог.

Диета ленточных червей





Обрела популярность в 50-х годах прошлого века. Люди глотали яйца ленточных червей, паразиты прилипали к стенке кишечника, поглощали питательные вещества, вызывая быструю потерю веса. Похудение сопровождается спазмами в животе, диареей, усталостью. При долгом пребывании паразитов внутри организма калории, которые они поглощают, заставляют их расти. Это провоцирует кишечную блокаду. Диета давно признана опасной для здоровья и даже запрещена в некоторых странах.





ХГЧ-диета





ХГЧ представляет гормон, выделяемый женщинами во время беременности. Он используется для лечения бесплодия. В то же время ХГЧ увеличивает скорость обмена веществ. Можно потерять до 10 килограммов в месяц. Плюсом обеспечены гормональный сбой, проблемы с яичниками, увеличенный риск рака.





Хлопковая диета





Ватные шарики, смоченные в соке или смузи, гарантируют лёгкое, но опасное похудение. Недоедание, отсутствие питательных веществ, удушье и заворот кишечника – далеко не полный список проблем со здоровьем.





Капустная диета





В течение недели можно есть только капустный суп и больше ничего. В определенные дни разрешено добавлять другие овощи и фрукты. За неделю гарантирована потеря 5 кг. Однако это не значит, что уйдёт лишний жир. Вы потеряете только воду и мышечную массу, которая тут же вернётся, когда опасная диета закончится.





Питьевая диета





Опасная, опасная и ещё раз опасная. Диета призвана для похудения от 2 до 5 кг за двое суток. Вместо еды нужно просто пить воду, соки и смузи (до 4 раз в день). Исследования показали, что диета небезопасна для здоровья, организм переключится в режим голодания. Последствия? Усталость, тошнота, диарея, головокружения.





Диета, основанная на детском питании





Полноценную здоровую пищу диетолог и тренер по фитнесу Трейси Андерсон посоветовала заменить баночками с детским питанием. Порции действительно полезны. Однако они настолько малы, что этого будет недостаточно взрослому человеку.





Диета оборотня





Создатели такого типа питания утверждают: потеря веса зависит от лунной активности. Поститься во время полной или новой луны позволяет избавиться от воды и токсинов. Но почки очищают организм ежедневно, поэтому в диете нет никакого смысла. А голодание на соках, которое пропагандируется в рамках подобного питания, вызовет головокружения, усталость, раздражительность.





Коктейльная диета





Рекомендуется сделать коктейль из воды, лимонного сока, кайенского перца, кленового сиропа. Считается, эта смесь позволит похудеть. Но нет, коктейль только убирает лишнюю воду, не жир. Кайенский перец при гастрите вообще опасен, вызывая сильные боли в животе.