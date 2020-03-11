Чувство благодарности не защитит от депрессии
Популярная точка зрения о том, что выраженное чувство благодарности помогает справляться с симптомами депрессий или тревожных состояний, оказалась ошибочной. Американские ученые её опровергли.
Некоторые психологи убеждены, что люди с депрессивными симптомами или тревожными расстройствами могут добиться улучшения состояния, если они будут более благодарны тем, кто их окружает и жизни вообще. Исследователи из Университета Огайо установили, что хотя чувство благодарности и приносит некоторую очень умеренную пользу, никакого облегчения при депрессиях и тревожных состояниях добиться не удается. Таковы результаты метаанализа 27 исследований, в которых приняли участие более 3 600 человек. Авторы пытались выяснить, можно ли с помощью выраженного чувства благодарности снизить симптомы тревожных расстройств и депрессий.
Исследователи попросили участников выражать тем или иным способом чувство благодарности. К примеру, записывать и обдумывать под конец дня три хороших вещи, которые происходили с ними за сутки, наносить визиты благодарности родственникам и друзьям, писать письма со словами признательности кому-то, кто изменил жизнь к лучшему, а также зачитывать эти письма вслух. Психологическое состояние добровольцев, выполнявших эти задания, сравнивали с состоянием других участников исследования, занимавшихся приблизительно теми же видами активности, но не требующими выражения благодарности. К примеру, они просто записывали расписание пар в университете.
Результаты исследования публикует научный журнал Happiness Studies. Выяснилось, что разные методы выражения благодарности ничуть не более эффективно облегчают симптомы тревожности и депрессии, чем их полное отсутствие. Различия были, но находилась в пределах статистической погрешности. А значит, масштабное выражение чувства благодарности нельзя порекомендовать в качестве терапевтического средства. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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