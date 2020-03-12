Ученые рассказали о связи удаленной работы и чувства одиночества

Традиционный подход к работе уже давно устарел, особенно с распространением удаленных вариантов взаимодействия. Все больше людей предпочитают офисам свой дом, гибкий график и отсутствие коллег.Согласно прогнозам специалистов, количество удаленщиков будет только расти, поскольку технологии не стоят на месте. Однако наряду с ростом числа удаленных специалистов, ученые заметили рост ощущения одиночества.Недавнее исследование, проведенное в США, продемонстрировало, что почти половина жителей страны чувствуют себя брошенными и одинокими. Интересно, что при проведении аналогичного исследования десять лет назад, цифры были в два раза меньше.Связаны ли это два события? У экспертов нет четкого ответа. С одной стороны удаленная работы может привести к большей изоляции. Однако многие переходят на такой режим как раз, чтобы уделять время близким.Исследователи рекомендуют удаленщикам, чувствующим себя одиноко, отправиться поработать в кофейню или коворкинговое пространство.