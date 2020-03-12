Самые удивительные свойства лемонграсса
Растения лемонграсс это не только мощный антиоксидант, укрепляющий иммунитет и здоровье в целом. У него есть масса других преимуществ для нашего организма.
Снижает уровень холестерина. Лемонграсс поддерживает здоровые показатели триглицеридов и уменьшает уровень «плохого» холестерина. А это препятствует скоплению липидов в кровеносных сосудах. Лемонграсс улучшает кровообращение и предотвращает болезни сердца.
Противораковые свойства. Растение лемонграсс может остановить рост раковых клеток. Особенно полезен для предотвращения рака кожи за счет компонента цитраль. Этот химикат ингибирует рост печеночных раковых клеток, а также клеток рака груди.
Помогает лучше спать. Лемонграсс в виде чая успокаивает мышцы и вызывает сонливость. Если вы страдаете от бессонницы, выпивайте стакан этого чая перед отправкой в постель, чтобы лучше спать. Седативные свойства чая также увеличивают продолжительность сна.
Помогает при респираторных расстройствах. Лемонграсс активно применяется в Аюрведе для лечения кашля и простуды. Это богатый источник витамина С. Он обеспечивает облегчение при заложенном носе, гриппе и бронхиальной астме.
Избавляет от болей. У этого растения удивительные свойства анальгетика. Это богатый источник фитонутриентов, улучшающих кровообращение. Лемонграсс избавляет от спазмов, мышечных судорог, а также болей в спине. Наконец, его можно применять при разного рода травмах и вывихах, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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