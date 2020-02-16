Чай из лемонграсса: для бодрости, хорошей памяти и защиты сердца
Лемонграсс (Cymbopogon citratus) обладает освежающим цитрусовым ароматом. Этот суперпродукт полезен для здоровья благодаря противовоспалительным и антимикробным свойствам. Исследование, опубликованное в "Журнале трав, специй и лекарственных растений", показало, что лемонграсс улучшает функции мозга, защищает сердце.
Лемонграсс для хорошей памятиДля исследования ученые решили определить свойства лемонграсса для укрепления здоровья мозга. Они использовали мышей с амнезией, вызванной скополамином, чтобы проверить, может ли лимонник защитить функцию памяти.
Ученые наблюдали за тремя группами мышей, которым давали 25, 50 или 100 мг экстракта лемонграсса на килограмм веса тела, и за контрольной группой - ей давали 10 миллилитров солевого раствора на кг.
После каждой обработки они оценивали функцию памяти, используя Y-лабиринт и тесты распознавания объектов. Они также измерили биомаркеры окислительного стресса (малонового диальдегида и глутатиона) и активности ацетилхолинэстеразы в мозге. Ученые сообщили, что лемонграсс увеличил производительность памяти и уменьшил вызванную скополамином амнезию.
Скополамин усиливал окислительный стресс и индуцировал активность ацетилхолинэстеразы у мышей, но обработка лемонграссом обращала вспять эти эффекты.
Защищает сердцеЛемонграсс полезен для здоровья сердца, он содержит антиоксиданты, помогающие снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний; богат калием, регулирующим кровяное давление. Чтобы контролировать гипертонию, используйте эту ароматную траву в качестве приправы вместо соли.
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