Специалисты рассказали как защититься в одном из самых грязных мест – спортзале

Защита от бактерий в спортзале
Согласно исследованию, проведенному компанией EmLab P&K, на свободных весах в спортивном зале в 362 раза больше бактерий, чем на сиденье унитаза.

Джон Зурло, директор отделения инфекционных заболеваний в больнице имени Томаса Джефферсона, рекомендует для защиты от бактерий и вирусов, держать руки подальше от лиц.

«Если вы дотронетесь до поверхности, на которую кто-то чихнул, например, до спортивной скамьи, а затем потрете мизинцем бровь, вирус может попасть в организм», - рассказывает Зурло.


Берите с собой два полотенца. Одно, чтобы расстилать на тренажерах, второе для вытирания пота с лица. Главное, не перепутайте. Используйте салфетки или бумажные полотенца, чтобы не контактировать с ручками дверей, питьевым фонтанчиками. Санитайзеры также могут быть полезны.

На фоне вспышек коронавируса, в некоторых странах тренажерные залы были отправлены на карантин. Остальные ввели меры повышенного контроля за чистотой и дезинфекцией.
Теги : бактерии, вирусы, спортзал
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