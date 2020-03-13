5 удивительных плюсов Алоэ вера
Это растение обладает целым рядом лечебных свойств для здоровья человека. И использовать их можно для разных целей.
Замедляет старение кожи. Исследование показало, что нанесение Алоэ вера на кожу лица или тела увеличивает производство коллагена и повышает степень эластичности. Одно научное исследование предположило, что Алоэ способно снизить проявление эритемы или покраснения кожи.
Лечит ожоги. Алоэ вера - эффективное средство для наружного применения при ожогах первой и второй степени. Наносите гель на основе этого растения на места ожогов для того, чтобы ускорить заживляющий процесс.
Снижает уровень сахара в крови. Это прекрасный продукт для диабетиков. Исследования предполагают, что употребление экстракта Алоэ вера увеличивает чувствительность к инсулину и помогает лучше управлять показателями сахара в крови.
Борется с запорами. Млечный сок Алоэ вера - клейкая желтая субстанция, которая находится непосредственно под кожурой листьев. Им часто лечат запоры в некоторых странах. Сок содержит компонент под названием алоин или барбалоин, обладающий слабительным эффектом.
Защищает зубы. В ходе одного из исследований чистый сок Алоэ вера был настолько же эффективен при полоскании полости рта и снижении количества микробного налета, как и специальные средства для полоскания, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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