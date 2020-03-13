5 плюсов от регулярного употребления гуавы
Этот экзотический фрукт медленно завоевывает признание россиян. Стоит обратить на него внимание тем, кто нуждается в укреплении сердца и омоложении.
Укрепляет здоровье сердца. Учёные полагают, что фрукт гуава или экстракт его листьев делает сердце более здоровым за счет снижения артериального давления. Он также уменьшает уровень «плохого» холестерина и увеличивает показатели холестерина «хорошего».
Уменьшает менструальные спазмы. Некоторые исследования предполагают, что прием экстракта листьев гуавы ежедневно помогает уменьшить симптомы болезненных менструаций, включая и спазмы.
Контролирует диабет. Гуава - богатый источник диетических волокон, уменьшающих уровень сахара в крови. Исследования также предполагают, что употребление гуавы в пищу предотвращает развитие диабета второго типа.
Помогает похудеть. Гуава богата специфическими волокнами и содержит низкое количество перевариваемых углеводов. А самое лучшее в том, что в этом фрукте нет холестерина. Всё это делает гуаву здоровой разновидностью закусок, обеспечивающих длительную сытость.
Ухаживает за кожей. Гуава помогает решать проблемы с кожей ещё до их появления. Во многом это связано с наличием большого количества вяжущих компонентов во фрукте. Вы можете получить эти преимущества за счет употребления гуавы в натуральном виде или после воздействия на кожу незрелыми фруктами и листьями, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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