6 удивительных вещей, происходящих с нами во сне
Мир отмечает Всемирный день сна, и это неплохой повод поговорить о процессе, на который приходится треть всей нашей жизни. К примеру, рассказать об удивительных фактах, происходящих с организмом во время сна.
Во сне мы растем. Когда мы стоим на ногах, то позвоночные диски сдавливаются под воздействием массы тела. Во сне этого не происходит, диски увлажняются, и мы становимся чуть выше.
Нам не нужно мочиться. Многие биологические функции организма замедляются в стадии сна. То же самое касается и почек. Вот почему во сне нам не требуется посещать туалет с такой периодичностью, как во время бодрствования.
Мы скрежещем зубами. Так поступают немногие, но это происходит. Данное явление называется бруксизмом, чаще всего оно является следствием стресса. Скрежетание зубами может привести к их разрушению.
Мозг перерабатывает информацию. Не стоит думать, что во сне и сам мозг засыпает. На самом деле, он продолжает трудиться круглосуточно. Сон - отличное время для мозга, не отвлекающегося на внешние раздражители через зрение, слух, обоняние и осязание. Это время мозг посвящает сортировке информации, полученной в течение дня.
Выделяются определённые гормоны. Множество гормонов выделяется в нашем организме во время сна. К примеру, мелатонин, который и вызывает чувство сонливости. Уровень этого гормона по ночам максимален. Когда мы спим, то в теле вырабатывается и гормон роста, помогающий восстанавливать организм.
Нервная система расслабляется. Симпатическая нервная система, контролирующая стрессовую реакцию, расслабляется и готовится к работе на следующий день. Многие исследования показали, что если сон у человека нарушен, то его симпатическая нервная система избыточно активна, что увеличивает показатели давления и сердцебиение, как пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий