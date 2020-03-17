Продукты, которые не стоит хранить в холодильнике





Считается, низкие температуры позволяют продуктам храниться дольше. Ряд пищи наоборот быстрее испортится, если поместить их в холодильник. Подробнее - в материале MedikForum.ru.

Хлеб





Широко известный факт: хлеб при температуре 0-2 градуса портится быстрее, чем при комнатной. Продукт интенсивнее испаряет влагу, что приводит к черствению, порче, плесени, засыханию. Лучше всего хлебобулочные изделия хранить в хлебнице с горсткой соли во избежании возникновения плесени.





Тропические фрукты





Почти все экзотические фрукты не выдерживают низких температур. В холодильнике они начинают выделять ядовитые гады и быстро портится. Речь даже не о манго или других экзотических названиях, а о самых простых бананах, лимонах, киви. Продукты стоит завернуть в бумагу и хранить при комнатной температуре.





Яблоки





А вместе с ними груши, персики, сливы, абрикосы и прочие фрукты, насыщенные этиленом. Газ способствует дозреванию фруктов и овощей. На одной полке холодильника с другими подобными продуктами их точно не стоит.





Свежие овощи





Удивительно, но свежие овощи не нуждаются в хранении в холодильнике. Свежими они останутся на дольше, если поместить их в прохладное и тёмное место типа погреба. Когда вы постоянно открываете холодильник, туда попадают солнечные лучи. Неизбежно тот же картофель начинает крахмал превращать в сахар, меняя консистенцию и вкус продукта. Для холодильника не годятся свёкла, морковь, редис, огурцы, помидоры, баклажаны. От влаги и солнца они начинают быстрее гнить.





Зелень





Петрушка, укроп, шпинат, кинза и другие подобные продукты не подходят для того, чтобы хранить их в холодильнике. Растения быстро утрачивают влагу, листья становятся тонкими и высохшими. О наличии витаминов и питательных веществ в таких продуктах говорить не приходится. Лучше хранить зелень не в холодильнике, а в морозилке. Так она не утрачивает своих свойств.





Оливковое масло





Масло следует хранить в прохладном тёмном месте. Холодильник для этого не подходит. Срок годности продукта от этого не станет выше. В масле просто появится белый осадок - жидкость так замерзает. Свойств масло не утратит, но ждать, пока оно растает, долго и неудобно.





Шоколад





Замечали иногда на шоколаде после того, как достали его из холодильника, белый налёт? Это не признак порчи. Это сахар, выделяемый конденсат. Вкус от этого у продукта будет не самым приятным.