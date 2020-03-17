Стало известно, от каких болезней лечит картофель

Популярный в России корнеплод- кладезь витаминов и минералов. А еще в нем содержатся антиоксиданты, положительно влияющие на молодость кожи.На сегодняшний день трудно представить ежедневный рацион без этого овоща. Между тем, картофель – это не только основа многих блюд и гарнир, но и средство народной медицины. Например, сок сырой картошки применяется, чтобы нормализовать работу кишечника. Его пьют натощак по полстакана в день. Однако, прежде чем решить заняться самолечением, необходимо проконсультироваться с врачом. Иначе даже безвредный картофель может сыграть с вами злую шутку.Картофельные маски для лица можно делать и без совета специалиста.Кроме того, соком сырой картошки можно обрабатывать ожоги, ускоряя их заживление.