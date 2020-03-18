Семена льна признаны одним из лучших натуральных средств от повышенного давления

«У тех, кто уже принимал лекарства от повышенного кровяного давления, употребление семян льна позволило снизить его еще больше. Также при этом уменьшилось количество пациентов с неконтролируемыми скачками давления», - сообщили научные специалисты.

Как сообщает MedikForum.ru, исследование, проведенное специалистами Национальной медицинской библиотеки США и Национального института здравоохранения, продемонстрировало существенное антигипертензивное действие семян льна у пациентов, страдавших гипертонией. Целью данного проекта было изучение влияния ежедневного приема льняного семени на систолическое и диастолическое артериальное давление у пациентов с заболеваниями периферических артерий.Данные эффект семян льна исследователи связывают с их содержанием жирных кислот и клетчатки, сочетание которых приносит столь ощутимую пользу пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.В свою очередь издание Express информирует: обзор, в котором рассматривались данные 11 исследований, продемонстрировал, что ежедневный прием льняных семян в течение минимум трех месяцев позволил снизить кровяное давление на 2 мм ртутного столба.Ранее портал MedikForum.ru писал о пользе ежедневного употребления шоколада