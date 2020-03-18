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Семена льна признаны одним из лучших натуральных средств от повышенного давления

семена льна

Исследование показало, что семена льна являются одним из лучших натуральных средств от повышенного давления: их регулярное употребление дает сильный гипотензивный эффект.

Как сообщает MedikForum.ru, исследование, проведенное специалистами Национальной медицинской библиотеки США и Национального института здравоохранения,  продемонстрировало существенное антигипертензивное действие семян льна у пациентов, страдавших гипертонией. Целью данного проекта было изучение влияния ежедневного приема льняного семени на систолическое и диастолическое артериальное давление у пациентов с заболеваниями периферических артерий.

«У тех, кто уже принимал лекарства от повышенного кровяного давления, употребление семян льна позволило снизить его еще больше. Также при этом уменьшилось количество пациентов с неконтролируемыми скачками давления», - сообщили научные специалисты.

Данные эффект семян льна исследователи связывают с их содержанием жирных кислот и клетчатки, сочетание которых приносит столь ощутимую пользу пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В свою очередь издание Express информирует: обзор, в котором рассматривались данные 11 исследований, продемонстрировал, что ежедневный прием льняных семян в течение минимум трех месяцев позволил снизить кровяное давление на 2 мм ртутного столба.

Ранее портал MedikForum.ru писал о пользе ежедневного употребления шоколада
Теги : повышенное давление
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Специалист НИИ гриппа назвал примерный срок окончания эпидемии коронавируса в России
Семена льна признаны одним из лучших натуральных средств от повышенного давления
С проявлением коронавируса схож сердечный приступ: как их различить?