Эти продукты опасны при гиперактивном мочевом пузыре
Избыточная активность мочевого пузыря приводит к утечкам мочи, намного снижающим качество жизни и вызывающим чувство стыда. Для того чтобы их было как можно меньше, избегайте употребления определенных продуктов.
Цитрусовые. Цитрусовые фрукты содержат лимонную кислоту, ослабляющую контроль над мочевым пузырём. Если у вас есть подобные проблемы, откажитесь от апельсинов, лимонов, лайма и грейпфрута. Витамин C можно получать с другими продуктами питания или с помощью витаминных добавок.
Алкогольные напитки. Спиртное раздражает стенки мочевого пузыря. Алкоголь нарушает передачу сигналов от мочевого пузыря к мозгу, которые свидетельствуют о его наполнении. Избегаете спиртных напитков.
Газированные напитки. Характерный шипящий эффект в газированных напитках объясняется повышенным содержанием углекислого газа. А он усиливает симптомы при гиперактивном мочевом пузыре.
Острая пища. Способна раздражать мочевой пузырь. Избегайте перцев и соусов с ярко выраженным острым привкусом. Если вы жить без них не можете, придётся делать выбор между нормально работающим мочевым пузырем и вкусом пищи.
Переработанные продукты питания. Разного рода сосиски, ветчина, карбонат, колбасы и тому подобные продукты содержат изрядное количество искусственных подсластителей и консервантов. Это раздражает мочевой пузырь и ухудшает симптомы расстройства, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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