Почему так важно вовремя посещать туалет

Удерживание мочи в мочевом пузыре чревато тем, что он растянется, а это приведет к частым позывам к мочеиспусканию при невозможности самостоятельно опорожниться. Моча - это побочный продукт жизнедеятельности человека и он должен своевременно покидать организм, иначе в жидкости могут начать развиваться опасные бактерии, которые могут вызвать инфекционные заболевания.Частое задерживание мочи вызывает концентрацию в ней оксалата кальция и мочевой кислоты. Эти вещества провоцируют развитие мочекаменной болезни. Причем камни могут образовываться не только в почках, но и в мочевом пузыре.