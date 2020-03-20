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Необходимость выглядеть сексуальными не подавляет женщин

Сексуальность

На Западе существует точка зрения о том, что общество требует от женщин выглядеть сексуальными, и это действует на них подавляюще. Новое исследование опровергло данное суждение.

Журнал PLOS One  публикует результаты исследования, которые показали, что необходимость делать себя красивой и сексуально привлекательной приносит положительные психологические плоды женщинам при определённых обстоятельствах. В частности, авторы исследования обнаружили, что женщины чувствуют себя более настойчивыми, когда носят привлекательную для мужчин одежду. Феминистки утверждают, что культ женской сексуальности подавляет природу представительниц прекрасного пола, и настоящая женщина не обязана выглядеть сексуально. Мол, нельзя следовать законам патриархального общества, которое давно ушло в прошлое.

Именно поэтому ученым из Университета Мельбурна было интересно проверить справедливость этой точки зрения и узнать, если что-то вдохновляющее для женщин, которые решают одеваться именно сексуально. В ходе исследование 145 женщин произвольно разделили на две группы. В первой провели полную смену одежды, обуви, а также косметики, украшений и аксессуаров. Всё это должно было соответствовать образу женщины, отправляющейся на «горячее свидание». Во второй женщины одевались обычно, то есть так, как они выглядели дома при встрече с подругами. Все дамы работали в лаборатории. В условиях эксперимента они проходили через разные обстоятельства, включая и ненастоящие собеседование при приеме на работу. При этом ни сами женщины, ни окружавшие их мужчины понятия не имею о том, что именно исследуют учёные.

Результаты исследования показали, что выбравшие сексуальный прикид женщины значительно чаще демонстрировали большую настойчивость и уверенность в своих силах. Они ощущали себя более сексуально открытыми и настроенными на флирт, и это добавляло им позитивных эмоций. Впрочем, более сексуальная одежда никак не влияла на успех собеседований. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : женская сексуальность, психология
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