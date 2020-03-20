Роскачество проверило томатный сок из российских магазинов

Организация проверила 39 наименований томатного сока, представленного российским потребителям, и в некоторых из них обнаружила запрещенные консерванты. Причем многие производители не указывали полную информацию о составе на упаковке продукта.Как сообщили представители Роскачества, четыре торговые марки не указали сахар в составе своего сока, в то время как в продукте сахар был. Это является нарушением требований маркировки. Кроме того, восемь торговых марок выпускали под видом томатного сока продукцию, которая вообще не имела к нему отношения по физико-химическим показателям.