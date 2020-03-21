4 простых способа сохранить печень здоровой, которые поддерживает наука

«Природные фитохимические вещества цельных зерен помогают организму интенсивнее избавляться от вредного жира в печени», - этот вывод ученых был опубликован в Journal of Nutrition.

«Полифенолы кофе оказывают противовоспалительное, антиоксидантное действие, которое помогает уменьшить жировые отложения и воспаление», - заявила преподаватель медицины в Гарвардской медицинской школе доктор медицинских наук Трейси Саймон.