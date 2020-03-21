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4 простых способа сохранить печень здоровой, которые поддерживает наука

печень

Здоровая печень выполняет почти 500 разных функций в организме, не считая того, что помогает ему вырабатывать жизненно важные белки и выводить токсины. Чтобы сохранить ее таковой, иногда бывает достаточно простых мер, это подтверждает и наука.

Как сообщает MedikForum.ru, печень является главным естественным органом детоксикации тела – она отвечает за его очищение от продуктов распада алкоголя, пестицидов, лекарственных компонентов (словом всего того, что может повредить клетки организма, поспособствовав развитию серьезных заболеваний вплоть до рака).

Самое неприятное: нарушения здоровья печени могут очень долго протекать бессимптомно. Например, огромное количество людей в наши дни страдают, не зная того, неалкогольной жировой болезнью печени, НАЖБП, при которой орган накапливает жир по причинам, отличным от хронического употребления алкоголя.

К счастью, существуют простые способы сохранить печень здоровой, которые поддерживает наука. О них и поговорим.

Есть больше овощей, особенно крестоцветных. Обычная капуста, а также цветная, брюссельская и брокколи являются мощными источниками сульфорафанов – антиоксидантов, включающих естественные процессы детоксикации печени от проникающих в организм химикатов.

Американским журналом клинического питания были опубликованы данные исследования, рассматривавшего влияние брокколи на уровень химических веществ в организме взрослых жителей Китая (эта страна известна своим сильнейшим загрязнением воздуха). Употребление чашки овоща в течение 10 дней помогло очистить их организм от бензола на 63% больше в сравнении с теми, кто его не ел. Ученые заключили: компонент брокколи сульфорафан повышает уровень ферментов, необходимых печени для устранения загрязнений.

Регулярно употреблять цельное зерно. Согласно научным данным взрослые люди с лишним весом, употребляющие пять порций цельного зерна в день, демонстрируют спустя  три месяца такой же профиль ферментов печени, какой наблюдается у здоровых молодых, худых людей.

«Природные фитохимические вещества цельных зерен помогают организму интенсивнее избавляться от вредного жира в печени», - этот вывод ученых был опубликован в Journal of Nutrition.

Пить кофе. Избыток жира в печени вызывает воспаление, которое снижает ее функцию, что является предпосылкой для развития серьезных заболеваний. Обзор, опубликованный в Clinical Nutrition, показал: употребление 3 чашек кофе в день снижает риск возникновения НАЖБП.

«Полифенолы кофе оказывают противовоспалительное, антиоксидантное действие, которое помогает уменьшить жировые отложения и воспаление», - заявила преподаватель медицины в Гарвардской медицинской школе доктор медицинских наук Трейси Саймон.

Больше двигаться. Печень - это не мышца, но физическая активность эффективно помогает сохранить печень здоровой, уменьшая в ней жир и защищая от воспаления. и жир печени. Движение улучшает в организме контроль уровней инсулина и сахара в крови, чье высокое содержание может повреждать печень. Люди с регулярной физической активностью на 60% реже умирают от последствий болезней печени, чем малоподвижные. Даже три часа неспешной прогулки каждую неделю могут сделать орган более здоровым.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты улучшают состояние печени с ожирением.
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