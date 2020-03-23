Сколько калорий можно сжечь, выполняя работу по дому

Уборка и мытье посуды – не входят в список самых популярных занятий. Но, возможно, вы пересмотрите свое к ним отношение, когда узнаете, сколько калорий с их помощью можно сжечь.Использование пылесоса в течение получаса может сжечь 94 калории у женщин и 111 у мужчин. А чтобы добавить веселья, можно немного потанцевать в процессе.Мытье посуды вручную в течение 30 минут позволит женщинам сжечь 49 калорий, а мужчинам 58.Весенняя генеральная уборка, связанная с разбором шкафов может быть отличной нагрузкой. Так женщины могут сжечь 189 калорий, а мужчины все 223.Мытье ванны – это тренировка для всего тела. За 30 минут мытья стен и дна можно сжечь 106 и 124 калорий женщинам и мужчинам соответственно.Еще одна «затратная» процедура. 30-минутное мытье приведет к потере 126 калорий и женщин и 149 у мужчин.