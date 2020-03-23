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Вегетарианская диета может быть бесполезной

Вегетарианская диета

Известно, что вегетарианская диета не только помогает терять лишний вес, но и в целом укрепляет здоровье человека. Однако ничего подобного не происходит, если вегетарианцы употребляют множество сладостей с сахаром.

Многочисленные исследования показывали, что вегетарианская или веганская диета полезны для здоровья. И вот теперь греческие учёные доказали, что эти разновидности питания, основанные только на растительной пище, не представляют ценности для человека, если он отказывается от продуктов животного происхождения, продолжая налегать на так называемые «пустые калории». К ним относят разного рода сладости, мучные изделия и закуски. Во множестве продуктов из категории «пустых калорий» содержатся сахар в больших количествах, консерванты, подсластители, ароматизаторы и тому подобная химия. Когда человек подсаживается на эту пищу, он разрушает здоровье даже в том случае, если является вегетарианцем.

Для получения  максимальной пользы от вегетарианского питания людям нужно избегать сладостей, магазинных фруктовых соков и рафинированных злаков вроде пшеницы, на основе которой пекут белый хлеб. Если же человек ест переработанные продукты, то даже большое количество овощей и фруктов в рационе не защитят его от характерных недугов вроде сердечно-сосудистых болезней и опухолей, связанных с неправильным питанием. Сама по себе вегетарианская диета не является какой-либо панацеей, и растительная пища может быть вредной.

К здоровым компонентам вегетарианского и веганского питания относятся фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи, овощные масла, чай и кофе. В категорию нездоровых вегетарианских продуктов можно включить соки, сладкие газированные напитки, картофель, сладости и рафинированные злаки. Мужчины на 25% реже сталкиваются с болезнями сердца, если сокращают в рационе количество продуктов животного происхождения, включает мясо и молоко. У женщин опасность снижается на 11%, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : вегетарианская диета, правильное питание
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