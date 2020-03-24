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Эксперты назвали продукты, повышающие уровень "гормона счастья"

шоколад

Специалисты уверяют: при употреблении в пищу определенных продуктов мы можем поднять себе настроение и чувствовать себя более комфортно. Это происходит благодаря тому, что некоторые продукты способны повышать так называемый гормон счастья – серотонин.

За положительные эмоции отвечают в первую очередь шоколад, бананы, сыр. Но это не все. Специалисты открыли, что поднять себе настроение можно с помощью мяса индейки или кролика, поскольку в нем содержится триптофан, помогающий синтезу серотонина. Молочные продукты тоже играют в выработке серотонина не последнюю роль.

Неврологи рекомендуют кушать больше свежих овощей и фруктов. Чтобы рацион был разнообразным и сбалансированным, необходимо включать в меню рыбу, орехи, травяные чаи. Все это поможет чувствовать себя более комфортно.
Теги : серотонин, гормон радости, шоколад, хорошее настроение
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