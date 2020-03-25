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Эксперт назвал 5 главных средств для усиления иммунной системы в условиях пандемии коронавируса

профилактика коронавируса

Самые серьезные случаи коронавирусной инфекции показывают, что ослабленная иммунная система делает человека очень восприимчивым к заражению коронавирусом. Как ее усилить в условиях бушующей пандемии?

Как сообщает MedikForum.ru, существует пять главных средств по укреплению иммунной системы. Их прием рекомендует британский специалист в области питания из Nutrition ANutr Джорджи Мерфи.

Витамин С. Стимулирует в организме выработку лейкоцитов - клеток иммунной системы, которые помогают бороться с проникающими в организм возбудителями инфекционных заболеваний. Также действует как антиоксидант, борясь со свободными радикалами, которые могут ослабить иммунную систему.

В условиях пандемии коронавируса эксперт рекомендует ежедневно употреблять в пищу апельсины, киви, брюссельскую капусту, картофель, яблоки.

Цинк. Исследования показали, что это средство регулирует ответную силу иммунитета и может помочь уменьшить продолжительность простудных заболеваний до 50 процентов. В число богатых источников цинка входят говядина, куриные яйца, чечевица, сыры пармезан и эдам, белая фасоль, желтый горох, цельнозерновой и ржаной хлеб, овес. Для усвоения употреблять его нужно вместе с витамином С.

Витамин Е. Деактивирует свободные радикалы, образующиеся в результате окисления и вызывающие генетические повреждения и гибель клеток – таким образом он обеспечивает существенную защиту организма от различных заболеваний. Получить антиоксидантное средство можно, употребляя печень, яйца, орехи, семена подсолнечника, темно-зеленые листовые овощи, авокадо, спаржу, растительные масла (оливковое, подсолнечное, кукурузное, рапсовое).

Бета-глюканы. Механизм действия этих веществ многообразен, но главное преимущество состоит в том, они активизируют специфический клеточный иммунитет и оказывают мощное противоопухолевое действие. Эксперт назвал их лучшим источником грибы.

Витамин D. Играет ключевую роль в стимулировании иммунной системы. В частности, активирует работу Т-клеток, ищущих и уничтожающих вторгающиеся в организм бактерии и вирусы, способствует выработке антимикробных белков. Специалист предупреждает: недостаток витамина D может привести к развитию аутоиммунных заболеваний, повторной инфекции. Снабжают организм важным средством жирная рыба (сардины, сельдь, скумбрия), красное мясо, печень, яичные желтки.

Железо. Является главным минералом в процессе транспортировки кислорода по всему организму, что является основой роста В-клеток и Т-клеток – основных клеточных компонентов адаптивного иммунного ответа. Низкие уровни железа не позволяют иммунной системе адекватно защищать организм от вирусов, бактерий и других патогенных микроорганизмов. Главные источники железа – печень и субпродукты, тыквенные семечки, темный шоколад, красное мясо, индейка, тофу, киноа, бобовые.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как избежать заражения новым коронавирусом с помощью натуральных средств.
Теги : коронавирус
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Эксперт назвал 5 главных средств для усиления иммунной системы в условиях пандемии коронавируса