Доктор Комаровский назвал самые нужные лекарства на время пандемии
Известный врач Евгений Комаровский назвал лекарства, которыми имеет смысл укомплектовать домашнюю аптечку на время пандемии коронавируса, при этом подчеркнув, что конкретного медикамента для исцеления от COVID-19 все же не существует.
Как сообщает MedikForum.ru, доктор Комаровский периодически делится мнением о разных обстоятельствах в связи с заражением коронавирусной инфекцией. В этот раз он записал видеоролик для своего YouTube-канала, в котором назвал самые нужные в домашнем обиходе лекарства на время пандемии.
По его словам, наиболее полезными окажутся следующие препараты:
- жаропонижающие (конкретно парацетамол),
- солевые растворы для промывания носа, сосудосуживающие капли,
- средства для пероральной гидратации.
Врач призвал не доверять тем, кто предлагает «лекарства от коронавируса», поскольку ни одного препарата от вызываемой им инфекции пока еще не создано. На сегодняшний день лечение больных COVID-19 сводится к борьбе с симптомами, возникающими на фоне развития этой инфекции известными средствами.
Какое-то конкретное эффективное лекарство от коронавирусной инфекции появится еще не скоро – только после соответствующих исследований и клинических испытаний, напомнил врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые специалисты рекомендуют для защиты от заражения коронавирусом пить теплую воду.
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