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5 лучших способов преодолеть укачивание

Укачивание

С симптомами укачивания или морской болезни мы сталкиваемся не только на кораблях, но и в автомобилях. Помимо специальных лекарств существуют простые способы решения этой проблемы. 

Сами управляйте автомобилем. Удивительно, но если вы сидите не на пассажирском месте, а за рулем, вероятность пострадать от укачивания намного снижается. Особенно в том случае, если путешествие ожидается довольно долгим. При вождении ощущения в среднем ухе меньше отличаются от ощущений зрительных.

Глядите вперед. Если вы едете в автомобиле и чувствуете подступающую тошноту, смотрите вперед, а не по бокам! Это тоже восстанавливает нормальный баланс между внутренним ухом и визуальным восприятием. 

Смотрите на неподвижные объекты. Достаньте из кармана телефон или любой предмет, на котором можно сосредоточить взор. Еще один способ скорректировать визуальные стимуляции. 

Выпейте воды или газировки. Холодная вода и газированные напитки защищают от тошноты. Неплохо помогают молоко и апельсиновый сок. А вот кофе пить нельзя!

Откройте окно. Опустите окно автомобиля и вдохните побольше свежего воздуха. Если сделать это по каким-то причинам нельзя, включите вентилятор, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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