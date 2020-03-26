Акупунктура поможет при мигренях
Новое исследование показало, что древняя китайская практика иглоукалывания уменьшает выраженность мигреней. Она даже может стать эффективной альтернативой лекарствам.
Ученые из Huazhong University вместе с коллегами из других научных учреждений города Ухань провели исследование с участием 140 пациентов со средним возрастом в 37 лет. Все они страдали от мигрени без ауры, которую также называют обычной мигренью. Это самая распространённая разновидность данного типа головных болей. За всеми наблюдали в течение 4 недель, причём добровольцев в произвольном порядке разделили на две группы. В первую группу вошли те, кто прошел через 20 сеансов мануальной акупунктуры, а во вторую группу люди, которые прошли через 20 сеансов плацебо-акупунктуры, когда в реальности никакой стимуляции не производилось, а создавалась ее видимость.
Никто из пациентов ранее не пользовался иглоукалыванием и не мог понять, получает ли реальную процедуру или поддельную. Всех на период эксперимента попросили воздерживаться от приема любых болеутоляющих и не прибегать к помощи других методов лечения. По завершению эксперимента его авторы сравнили изменения в количестве и интенсивности приступов мигрени. Результаты исследования публикуют журнал The BMJ.
Оказалось, что участники первой группы продемонстрировали значительное снижение числа дней, в которые они сталкивались с приступами мигрени, по сравнению с представителями второй группы. В частности, в первой группе было на 1,4 меньше дней с мигренью, чем во второй группе, в период с 13 по 16-й день эксперимента, и на 2,1 меньше дней с мигренью в период с 17 по 20-й день. Побочных эффектов получавшие иглоукалывание пациенты не испытали. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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