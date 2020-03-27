Медики рассказали правду о кофе

Мы часто слышим о том, что употребление кофе приводит к негативным последствиям для организма. Но так ли все страшно на самом деле?Даже если кофе был крепким. В качестве «побочных» эффектов может участиться пульс, но он приходит в норму спустя 10-15 минут.Если человек страдает от гипертонии, кофе может повышать давление на длительное время – в этом случае от употребления напитка лучше отказаться, либо выпивать маленькую чашку с утра.Слухи о том, что молоко помогает снизить вероятность повышения давления – не имеют ничего общего с реальностью. Кофе с молоком или без него совершенно одинаково действует.Тем, кто страдает от гипотонии, кофе поможет поднять давление до нормального, а также придаст сил и избавит от сонливости.