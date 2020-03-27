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Медики рассказали правду о кофе

компания пьет кофе

Мы часто слышим о том, что употребление кофе приводит к негативным последствиям для организма. Но так ли все страшно на самом деле?  Доказано, что у здорового человека после выпитой чашечки кофе никаких проблем с давлением не возникает – оно не повышается и не понижается. Даже если кофе был крепким. В качестве «побочных» эффектов может участиться пульс, но он приходит в норму спустя 10-15 минут.

Если человек страдает от гипертонии, кофе может повышать давление на длительное время – в этом случае от употребления напитка лучше отказаться, либо выпивать маленькую чашку с утра.

Слухи о том, что молоко помогает снизить вероятность повышения давления – не имеют ничего общего с реальностью. Кофе с молоком или без него совершенно одинаково действует.

Тем, кто страдает от гипотонии, кофе поможет поднять давление до нормального, а также придаст сил и избавит от сонливости.
Теги : кофе, гипотония, гипертония, учащенный пульс
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