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Почему чипсы считают самым вредным продуктом

Вредное влияние чипсов на организм

Диетологи повсеместно заявляют, что чипсы - это чуть ли не самый вредный для человека продукт. Журнал Health Affairs решил опубликовать все причины, по которым жареный картофель считается губительным для пищеварительной системы и всего организма.

"Жареная картошка – один из основных продуктов, которые наиболее тесно связаны с увеличением веса. Пакет чипсов - одна из худших вещей, которые мы позволяем себе, когда пытаемся сбросить вес", - утверждают диетологи.

По словам специалистов, вредность чипсов заключается в том, что они обладают большим количеством калорий при низкой питательной ценности. Насыщение после употребления жаренного картофеля проходит очень быстро и человека вновь настигает чувство голода.

"В чипсах мало витаминов и минералов, они задерживают воду и отложение жира на животе", - подчеркиваю исследователи.

Более того, в чипсах было обнаружено высокое содержание натрия. При их частом употреблении это вещество повышает артериальное давление, а это может спровоцировать инсульт или сердечные приступы.
Теги : жареная картошка, чипсы, артериальное давление, инсульт, сердечный приступ
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