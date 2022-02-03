11-летняя девочка родилась с двухцветными волосами
Жительница английского города Линкольн Белла Хилл родилась наполовину блондинкой, а наполовину брюнеткой из-за удивительного дефекта при рождении. И теперь она может самостоятельно решать, какой цвет волос ей выбирать каждое утро.
Юная Белла Хилл может каждое утро решать, будет ли она сегодня блондинкой или брюнеткой. Это произошло благодаря уникальному состоянию, которое привело к тому, что её волосы имеют два различающихся оттенка. Её мама была невероятно удивлена, когда заметила, что на голове дочери растёт шапка как белых, так и темных волос. После этого люди постоянно спрашивали Беллу о том, как часто она красит свои волосы, и почему наносит краску лишь на половину головы.
35-летняя Дженни Хилл - мама девочки - считает, что причиной этого явления является полеоз, который вызывает нехватку пигмента меланина в определенном объёме волос. В народе это состояние также нередко зовут белым чубом. У этой школьницы даже разные ресницы. Так, правые имеют светлый оттенок, а левые - тёмный.
Уникальность Беллы позволяет ей каждое утро решать, будет ли она сегодня блондинкой или брюнеткой. Всё зависит от того, на какую сторону она сделает себе пробор. А в зависимости от этого девочка и подбирает себе гардероб. Так, в летние дни она чаще выбирает именно тёмный цвет волос. Но в остальное время предпочитает быть блондинкой. Кстати, в этом случае Белла носит более выраженную девичью одежду пастельных тонов. Ну а когда она надевает кроссовки и худи, то снова превращается в брюнетку. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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