На горизонте замаячило эффективное средство лечения прыщей
Вполне возможно, подростки скоро смогут избавиться от одного из главных поводов для неуверенности в себе. Учёные из Великобритании провели исследование, которое даёт надежду на появление мощного лекарства от прыщей.
В ходе этого исследования учёным удалось установить некоторые генетические механизмы, которые лежат в основе появления прыщей. А это обеспечивает большой простор для разработки новых методов лечения и повышения качества жизни людей, страдающих от сильной угревой сыпи. Она производит крайне негативное психологическое воздействие, особенно на неустойчивую психику подростка.
Авторы исследования из Guy’s and St. Thomas’ NHS Foundation Trust проанализировали геномные данные по более чем 20 000 человек с акне по всему миру и сравнили их с данными по 595 000 человек, который не страдали от прыщей. Были выявлены 29 новых генетических вариантов, чаще встречающихся у людей с прыщами. Всего с акне связано 46 генетических вариантов. Исследование также показало, что обладатели самого большого количества этих вариантов чаще страдали от прыщей.
Знания этих наследственных маркеров в ДНК поможет ученым разработать более целенаправленные методы лечения. А некоторые из обнаруженных вариантов ранее были связаны с другими заболеваниями волос, кожи и ногтей. Следовательно, новые методы лечения прыщей могут быть заимствованы из уже применяющихся средств терапии других дерматологических проблем, как полагают исследователи. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Guy’s and St. Thomas’ NHS Foundation Trust
Красота
Фонд Национальной службы здравоохранения Англии NHS foundation trust, входящий в престижную группу Shelford.
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