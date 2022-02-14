Эксперты назвали шесть причин выпадения волос у женщин

«Если волосяные фолликулы имеют одинаковый размер или если выпадение происходит внезапно, вероятно причина не в наследственности», - рассказывает доктор медицинских наук, дерматолог Венди Робертс.

беременность;

заболевания щитовидной железы;

анемию;

аутоиммунные заболевания (включая, псориаз);

синдром поликистозных яичников (СПКЯ);

некоторые кожные заболевания.

«Поскольку существует так много причин выпадения волос, иногда необходимо провести тестирование, чтобы убедиться, что причиной стала именно очаговая алопеция, - объясняет сотрудник Американской академии дерматологии. - Анализ крови может выявить другие заболевания, вызванные иммунной системой».