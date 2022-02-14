Эксперты назвали шесть причин выпадения волос у женщин
Здоровье ваших волос зависит от того, что происходит в организме в целом. Если вы заметили незначительные изменения, например, перемены в текстуре или цвете, проблема кроется в корнях. Особенно, если к этому добавляется выпадение. Существует как минимум шесть распространенных причин выпадения волос у женщин, для диагностики которых достаточно сдать анализ крови.
По данным клиники Мэйо, большинство людей теряют в среднем от 50 до 100 волос в день, но если ваши волосы кажутся истонченными, это может быть признаком выпадения волос по мужскому или женскому типу, генетического состояния, называемого алопецией. Люди с этим заболеванием теряют больше среднего количества волос и они не отрастают быстро.
«Если волосяные фолликулы имеют одинаковый размер или если выпадение происходит внезапно, вероятно причина не в наследственности», - рассказывает доктор медицинских наук, дерматолог Венди Робертс.
Она объясняет, что некоторые из наиболее распространенных причин выпадения волос у женщин включают:
- беременность;
- заболевания щитовидной железы;
- анемию;
- аутоиммунные заболевания (включая, псориаз);
- синдром поликистозных яичников (СПКЯ);
- некоторые кожные заболевания.
«Поскольку существует так много причин выпадения волос, иногда необходимо провести тестирование, чтобы убедиться, что причиной стала именно очаговая алопеция, - объясняет сотрудник Американской академии дерматологии. - Анализ крови может выявить другие заболевания, вызванные иммунной системой».
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Венди Робертс
Красота
Доктор медицинских наук, дерматолог
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