Специалист назвала основные преимущества клубники — главного лакомства в День святого Валентина
Клубнику любят многие и для многих она ассоциируется с романтикой. Неудивительно, что это один из самых популярных продуктов в День святого Валентина. Эксперты отмечают, что клубника не только приятна на вкус, но и обладает полезными свойствами.
Арпита Басу, доцент кафедры питания Университета Невады в Лас-Вегасе, провела несколько исследований клубники и считает ее «довольно уникальным продуктом».
Во-первых, она хвалит низкое содержание калорий и высокое содержание питательных веществ. Точные количества, по словам Басу, зависят от сорта и степени зрелости фруктов. Обычно в чашке цельной клубники всего 46 калорий. Вместе с этим содержится почти 85 миллиграммов витамина С. Это больше дневной нормы для взрослой женщины и около 94 % рекомендуемой нормы для взрослого мужчины.
Клубника также содержит мало натрия и является хорошим источником других витаминов и минералов, включая калий, который важен для здоровой работы сердца, нервной системы и почек, а также для сокращения мышц. Чашка клубники обеспечит 220 мг калия, около 8 % суточной потребности для женщины или 6 % для мужчины.
Басу также хвалит клубнику за высокое содержание фитохимических соединений растительного происхождения, которые, как считается, приносят много пользы для здоровья. Есть целый ряд исследований, которые демонстрируют плюсы потребления клубники.
- Исследование 2007 года, опубликованное в Journal of the American College of Nutrition, проанализировало данные 34 тыс. женщин с избыточным весом в постменопаузе. Наблюдение длилось 16 лет. Употребление клубники связали с более низким риском смерти от сердечных заболеваний.
- Анализ нескольких исследований клубники, опубликованный в British Journal of Nutrition, показал, что клубника «значительно снижает» уровень С-реактивного белка, маркера воспаления, который можно использовать для оценки риска сердечных заболеваний.
- В 2021 году небольшое, тщательно контролируемое исследование, опубликованное в Journal of Nutrition, показало, что употребление клубники помогает работе кровеносных сосудов у людей с умеренно высоким уровнем холестерина.
- Еще одно небольшое исследование 2021 года, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что у взрослых с ожирением и высоким уровнем холестерина, которые ели две с половиной порции клубники в день, наблюдалось улучшение резистентности к инсулину.
Арпита Басу
Здоровье
Доцент кафедры питания Университета Невады в Лас-Вегасе
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