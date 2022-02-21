Тренер рассказала, как добиться стройности ног

1. Питание: важно не голодать, но следить за размером порции, соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, употреблять достаточное количество продуктов-источников витаминов и клетчатки.

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2. Движения и тренировки: выбирать лучше тот вид активности, который нравится, наполняет энергией и мотивирует на продолжение занятий.





3. Уходовые процедуры: 2-3 раза в неделю можно применять массаж с использованием скрабов, сухой щетки с натуральной щетиной перед душем, а после водных процедур - не забывать увлажнить кожу.

Прежде всего, специалист отметила, что сами по себе ноги, отдельно от всего остального тела похудеть не могут. Это распространенное заблуждение. Помимо этого, проблема избавления этой части тела от лишних сантиметров и килограммов заключается в том, что именно ноги отличаются "неохотным" расставанием с жировыми отложениями.Это не значит, что ситуация абсолютно безнадежная, добиться стройных ног задача выполнимая, но на пути к этой цели потребуется немалый запас терпения.