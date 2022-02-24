Вместо уменьшения груди женщине провели увеличение
29-летняя медсестра уверяет, что ей поставили грудные импланты и сделали пластику живота в клинике красоты из-за ошибки в документах. Туда она явилась для того, чтобы уменьшить размер груди.
Мать троих детей Тиффани Миллс (Tiffany Mills) из города Тампа во Флориде уверяет, что столкнулась с вопиющим случаем врачебной ошибки, когда явилась в клинику красоты для уменьшения груди. Когда женщина очнулась от наркоза, то узнала, что ей установили импланты в грудь, провели абдоминопластику и липосакцию. Естественно, что пациентка пожаловалась на подобный произвол, но врачи сообщили, что эти операции являются «бесплатным хирургическим бонусом». Клинику она посетила 2 ноября для того, чтобы уменьшить размер бюста, поскольку пышная грудь вызывала у неё боли в спине.
Когда она очнулась в номере гостиницы через несколько часов после процедуры, то к своему ужасу обнаружила, что ей установили импланты, а не сократили размер бюста, а также провели липосакцию и пластику живота. Сама клиника призналась в совершенной ошибке, которая была связана с неправильно заполненными документами. Оказывается, Тиффани спутали с другой пациенткой, которая как раз записалась на все эти процедуры. Хочется надеяться, что той самой пациентке, мечтавшей об увеличении груди, бюст не уменьшили еще больше.
Женщина пожаловалась, что проснулась «с самой чудовищной болью за всю свою жизнь». Она вовсе не просила делать эти операции, и у неё нет дополнительной кожи на теле, чтобы удерживать ещё более крупные бюст. Но врачи так сильно натянули женщине кожу, что теперь она просто не может стоять с прямой спиной, а её пупок выглядит «как отверстие для монет», поскольку на него оказывает такое давление новый вес. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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