Названы три правила сохранения красоты и молодости

Питание

Движение⠀

«Найдите занятие по душе: танцы, теннис, пилатес, фитнес, растяжка, велосипед, да в конце концов зарядка каждое утро и больше гулять на свежем воздухе. Ваш организм скажет вам спасибо за этот вклад в него», — рекомендует специалист.

️Витамины

Каждая женщина в той или иной степени хочет быть красивой, сияющей, яркой и здоровой. Для этого, по словам врача, важно обратить особое внимание на три важных момента.⠀Прежде всего, организму необходимо обеспечить поступление достаточного количества белка, так как ответственность за красоту кожи, волос и ногтей лежит на коллагене — том самом белке.Еще одним важным компонентом являются масла, в состав которых входит обильное количество⠀ненасыщенных жирных кислот. Например, льняное и амарантовое масло.Не следует забывать и о добавлении в рацион овощей — они оказывают существенную помощь кишечнику и способствуют детоксикации организма.⠀Для того, чтобы поддерживать достаточный уровень физической активности не обязательно записываться в спортзал и заниматься нелюбимым видом спорта.Врач подчеркнула: не следует принимать какие-либо витаминные комплексы по рекомендации знакомых или блогеров (даже, если им эти витамины прописал врач). Любые добавки такого рода требуют индивидуального подхода, поэтому начать обогащение организма следует с посещения врача и сдачи анализов. Если специалист обнаружит дефицит, он даст рекомендации, каким образом его следует восполнять.