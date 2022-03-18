Ношение масок повышает сексуальность человека
Забудьте про ботокс, специальные роллеры для увеличения пышности губ и тому подобные дорогостоящие косметические средства. Оказывается, для повышения сексуальной привлекательности достаточно надеть маску.
Москва, Московская область и некоторые другие регионы России отказываются от масочного режима. Многие эксперты не согласны с таким решением и полагают, что это повысит риск заболеваемости коронавирусом. Но оказывается, у масок есть и другое преимущество, о котором многие и не подозревали. К такому выводу пришли учёные из Школы психологии при Университете Кардиффа в Великобритании. Они установили, что ношение масок увеличивает степень привлекательности человека.
Оказалось, что обычные синие маски для лица делают людей наиболее сильными, а на втором месте идут тканевые маски, также повышающие привлекательность. Исследование позволяет предположить, что лицо человека становится максимально интересным для окружающих, если оно закрыто медицинской маской. В исследование приняли участие женщины-добровольцы, которые оценивали 4 фотографии мужчин в медицинских масках, тканевых масках, с закрывающей половину лица книгой и с открытым лицом.
На первом месте по уровню привлекательности оказались именно мужчины в медицинских масках, а на втором в тканевых. Мужчины с открытыми лицами, как это ни странно, являлись наименее сексапильными для женщин. Причём не имело значения, являлись ли эти мужчины симпатичными сами по себе или нет. Следовательно, маски могут повысить привлекательность даже не очень красивых представителей сильного пола. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Кардиффа
Красота
государственный университет, основанный в 1883 году. Находится в г. Кардиффе Уэльса Великобритании
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