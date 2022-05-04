Двойные маски не помогают
Ношение сразу двух масок на лице не увеличивает уровень защиты от заражения коронавирусом. Напротив, опасность этого вырастает, как и вероятность передачи вируса окружающим.
Эксперты из Университета Флориды установили, что если человек одевает на лицо сразу две маски, это не увеличивает уровень защиты от заражения коронавирусом или от передачи его окружающим. Напротив, может произойти даже повышение этого риска. Санитарные органы США рекомендуют американцам одевать две маски на лицо, если они не могут пользоваться специализированными медицинскими масками. Считается, что двойной слой увеличивает уровень защиты.
И вот теперь исследователи утверждают, что ношение двух масок, в реальности, оказывает противоположное воздействие за счёт воссоздания ложного ощущения безопасности, из-за которого люди идут на ненужный риск. Ношение двух тканевых масок может привести к попаданию большего количества воздуха через отверстие между масками и кожей лица, из-за чего увеличивается и количество проникающего в лёгкие вируса. Исследователи использовали компьютерную стимуляцию, оценивая обычные тканевые маски, которые отличаются по уровню надёжности от более качественных хирургических масок или респираторов с фильтром 95, использующихся в больницах.
Однако ученые подчеркивают, что ношение двух плотно прилегающих масок на лице одновременно может ещё заметнее увеличить трудности с дыханием. Сейчас эксперты рекомендуют носить плотную тканевую маску, одеваемую поверх хирургической маски. Считается, что это может увеличить уровень защиты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Флориды
Медицина
высшее учебное заведение в городе Гейнсвилл, штат Флорида, США. Основан в 1853 году
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