Врач-подолог объяснила, о чем могут сигнализировать белые полосы на ногтях

«Наши ногти могут рассказать о болезнях больше, чем мы можем себе представить. Внимательно посмотрите на ногтевую пластину, все ли с ней нормально? Возможно на ней появились круги, которых раньше не было, или ногти начали слоиться», — говорит врач.

Эксперт отметила, что если на ногтевой пластине появились какие-либо изменения (полоски, пятна, бороздки, волны и так далее), игнорировать их не стоит. Возможно, это первый сигнал вашего организма о том, что есть какой-то сбой.Какими могут быть эти изменения и о чем они свидетельствуют? Тонкие и бледные ногти могут быть признаком анемии или острого дефицита железа.Пожелтевшие ногти «кричат» о болезнях печени и желчного пузыря. Также желтизна на ногтях часто сопровождает заболевания легких и ревматоидный артрит. Бугры на ногтях — один из признаков того, что в организме поселилась инфекция.Множество белых точек и полос говорит о нехватке цинка, меди и йода. Желтый или черный крошащийся ноготь — верный признак грибка.Ломкие ногти являются симптомом нехватки целого ряда витаминов, кальция, железа и бета-каротина.Черные полосы, похожие на занозы, могут быть признаком псориаза или заболеваний сердечно-сосудистой системы.