О чем могут рассказать ваши ногти: самодиагностика

«Если ногти слоятся, это говорит о дефиците витаминов группы В, особенно биотина. Когда нет лунул (белый полумесяц у основания) — явный признак дефицита железа, В12. Белые пятна или точки — симптом дефицита цинка, кальция, меди, белка, йода», — говорит эксперт.

А вы знали, что по внешнему виду ногтей можно узнать о многих заболеваниях и даже поставить предварительный диагноз? Попробуйте провести самодиагностику.Если обнаружили бороздки вдоль ногтевой пластины, это может быть скрытым признаком гипофункции щитовидки. Вогнутые ногти чаще встречаются при железодефицитной анемии.Тёмный край ногтевого ложа свидетельствует о сбоях в работе печени и сердца. Борозды или вмятины поперек ногтевой пластины могут говорить о нарушении обмена углеводов, а также нехватке витамина В1.Точечные вмятины чаще всего свидетельствуют о нехватке В6, а еще встречаются при псориазе. Заусеницы могут быть признаком нехватки в организме жирорастворимых витаминов и белка.Ломкие ногти, которые постоянно слоятся, — признак дефицита В12, также этот симптом встречается при грибковых поражениях.Важно: перед проведением самодиагностики ногти не должны подвергаться травмам, которые могут стать причиной перечисленных изменений.