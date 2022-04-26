О чем могут рассказать ваши ногти: самодиагностика
Нутрициолог Наталья Щеглова рассказала, как расшифровать белые полосы, пятна и борозды на ногтях.
А вы знали, что по внешнему виду ногтей можно узнать о многих заболеваниях и даже поставить предварительный диагноз? Попробуйте провести самодиагностику.
«Если ногти слоятся, это говорит о дефиците витаминов группы В, особенно биотина. Когда нет лунул (белый полумесяц у основания) — явный признак дефицита железа, В12. Белые пятна или точки — симптом дефицита цинка, кальция, меди, белка, йода», — говорит эксперт.
Если обнаружили бороздки вдоль ногтевой пластины, это может быть скрытым признаком гипофункции щитовидки. Вогнутые ногти чаще встречаются при железодефицитной анемии.
Тёмный край ногтевого ложа свидетельствует о сбоях в работе печени и сердца. Борозды или вмятины поперек ногтевой пластины могут говорить о нарушении обмена углеводов, а также нехватке витамина В1.
Точечные вмятины чаще всего свидетельствуют о нехватке В6, а еще встречаются при псориазе. Заусеницы могут быть признаком нехватки в организме жирорастворимых витаминов и белка.
Ломкие ногти, которые постоянно слоятся, — признак дефицита В12, также этот симптом встречается при грибковых поражениях.
Важно: перед проведением самодиагностики ногти не должны подвергаться травмам, которые могут стать причиной перечисленных изменений.
Наталья Щеглова
Здоровье
Нутрициолог
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