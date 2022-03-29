Косметолог объяснила, когда гигиеническая помада может принести больше вреда, чем пользы

«Почти все женщины допускают ошибку: желая увлажнить губы, используют гигиеническую помаду несколько раз в день. Этого делать нельзя. Необходимо знать, что гигиеническая помада — это не уход, а защита от морозов, ветров, солнца. Соответственно, наносить такую помаду на губы нужно тогда, когда кожу нужно защитить от каких-либо внешних агрессивных факторов, а не для увлажнения», — поясняет специалист.

Эксперт отмечает, что с проблемой сухих губ многие женщины и девушки сталкиваются не только в холодное время года, но и весной, а также летом, когда губы от ветра часто сохнут и трескаются.Вследствие слишком частого применения гигиенической помады кожа постепенно обезвоживается и вопреки ожиданиям может даже начать трескаться.Возникает вполне логичный вопрос, чем же тогда увлажнить губы? Для этого существуют специальные кремы-бальзамы, маски. Они помогут не только увлажнить губы, но и напитать их, уменьшить шелушение.Профессиональные уходовые средства также предотвратят первые симптомы старения и даже немного увеличат объём губ. Полезный лайфхак от профессионального косметолога: в качестве увлажняющего средства для обезвоженных губ можно использовать патчи для глаз.