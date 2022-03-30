Косметолог раскрыла секрет красивой кожи: нужно есть белок

«Когда пациент приходит с жалобами на сухость, морщины, пигментацию, снижение плотности кожи, растяжки, птоз (опущение тканей), ломкость ногтей, выпадение волос, часто дермато-косметологи прибегают к назначению мезотерапии или биоревитализации, подбору качественных средств домашнего ухода. Да, все это имеет место быть. Но не всегда на выходе пациент получает желаемый результат», — говорит эксперт.

Белок — строительный материал не только для нашей кожи, но и для ногтей и волос. Кроме того, без белка не смогут создаваться многие гормоны и ферменты. Помимо строительной функции, у белка есть много других. Но сегодня остановимся подробно именно на ней.Все дело именно в дефиците белка в организме. Как для возведения крепкого и красивого дома нужен строительный материал, так и для строительства клеток организму жизненно необходим белок. Если строительного материала мало или он плохого качества, дом разрушится. Организм работает по такой же схеме.И сколько бы не старался косметолог, внешней маскировкой устойчивого результата не добиться. Именно поэтому так важно знать уровень общего белка в крови. В норме этот показатель должен находиться в интервале 65-85 г/л. Для этого нужно ежедневно потреблять белок из расчета 1-1,5 грамма на килограмм вашего веса.