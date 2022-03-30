Косметолог раскрыла секрет красивой кожи: нужно есть белок
Врач-косметолог, дерматолог Наталья Петренко объяснила, почему для здоровой и красивой кожи нужен белок.
Белок — строительный материал не только для нашей кожи, но и для ногтей и волос. Кроме того, без белка не смогут создаваться многие гормоны и ферменты. Помимо строительной функции, у белка есть много других. Но сегодня остановимся подробно именно на ней.
«Когда пациент приходит с жалобами на сухость, морщины, пигментацию, снижение плотности кожи, растяжки, птоз (опущение тканей), ломкость ногтей, выпадение волос, часто дермато-косметологи прибегают к назначению мезотерапии или биоревитализации, подбору качественных средств домашнего ухода. Да, все это имеет место быть. Но не всегда на выходе пациент получает желаемый результат», — говорит эксперт.
Все дело именно в дефиците белка в организме. Как для возведения крепкого и красивого дома нужен строительный материал, так и для строительства клеток организму жизненно необходим белок. Если строительного материала мало или он плохого качества, дом разрушится. Организм работает по такой же схеме.
И сколько бы не старался косметолог, внешней маскировкой устойчивого результата не добиться. Именно поэтому так важно знать уровень общего белка в крови. В норме этот показатель должен находиться в интервале 65-85 г/л. Для этого нужно ежедневно потреблять белок из расчета 1-1,5 грамма на килограмм вашего веса.
Наталья Петренко
Красота
Врач-косметолог, трихолог, дерматовенеролог
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