Косметолог объяснила, почему образуются черные точки на лице

Врач косметолог-трихолог Наталья Петренко рассказала, почему у людей с жирной кожей появляются черные точки на лице и как с ними бороться.







Черные точки — это ни что иное, как открытые комедоны, чёрные угри. На профессиональном языке косметологи называют их невоспалительными элементами первого порядка.





«Как и почему они образуются? Сальные железы, именно они запускают весь процесс, — это железы наружной секреции, продуцирующие кожное сало. Это наш природный натуральный „крем“. Жировая смесь изливается на поверхность кожи, через выводные протоки, создавая барьер для кожи. В норме кожное сало служит для смазки поверхности эпидермиса, участвуя в формировании водно-липидной мантии. Благодаря этому кожа не теряет влагу и не обезвоживается», - поясняет эксперт.





Но иногда сальная железа дает сбой. Это случается по разным причинам, в том числе из-за гормональных скачков, неправильного питания, плохого ухода и так далее. Как результат, сальная железа работает больше, чем нужно, производя слишком много кожного сала.





Со временем из излишков сала и отшелушенных клеток эпителия начинают образовываться пробки, а позже - комедоны и угри. Проблему черных точек отлично решает регулярная чистка лица у врача-косметолога, который поможет подобрать подходящий уход по типу кожи и откорректирует меню.



