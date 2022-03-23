Ученые: мужчины и женщины по-разному воспринимают болевые сигналы

«Разработка новых обезболивающих препаратов требует детального понимания того, как боль обрабатывается на биологическом уровне», — рассказывает доктор Аннемари Дедек, ведущий автор исследования, научный сотрудник в Карлтонском университете.

Новое исследование, опубликованное в журнале BRAIN, впервые показало, что нейроны спинного мозга мужчин и женщин по-разному обрабатывают болевые сигналы. Это открытие может привести к более совершенным и персонализированным методам лечения хронической боли, которые необходимы, особенно в свете опиоидной эпидемии.В исследовании использовались женские и мужские ткани спинного мозга как крыс, так и людей, пожертвовавших свои тела науке после смерти. Изучив ткань спинного мозга в лаборатории, исследователи смогли показать, что фактор роста нейронов, называемый BDNF, играет важную роль в усилении сигналов боли в спинном мозге у мужчин и самцов крыс, но не у самок крыс и женщин. Когда у самок крыс удалили яичники, разница исчезла, что указывает на гормональную связь.Ранее ученые предложили использовать слюну клеща для облечения хронической боли.