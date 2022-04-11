Неправильный уход: эксперт объяснила, чего нельзя делать с волосами

«Многие не подозревают, насколько важна хорошая расческа. При расчесывании можно нанести волосам вред, по своему масштабу сравнимый с повреждением от горячих стайлеров. Несоблюдение простых правил приводит к разрывам волокон внутри структуры прядей. Отсюда неравномерные, посеченные концы и замедленный рост волос», — поясняет специалист.

Если у вас секутся кончики, а сами волосы сухие и ломкие — это не значит, что у вас плохая генетика. Скорее всего, вы неправильно ухаживаете за своими волосами.Еще одна грубая ошибка — ложиться спать с мокрыми волосами. Мол, зачем их лишний раз подвергать тепловому воздействию феном? На самом деле, под воздействием влаги наши волосы становятся хрупкими, в таком состоянии они гораздо больше подвержены травмированию. По этой же причине эксперт не советует расчесывать мокрые волосы.Не поленитесь высушить волосы феном, конечно, не горячим, а теплым. И пользы для волос будет больше, и порядок на голове на утро гарантирован.Злоупотреблять масками — еще один бич. Всего должно быть в меру, в том числе уходовых средств. Пытаясь оздоровить волосы, многие «кормят» их питательными масками несколько раз в неделю. В результате дают сбой сальные железы кожи головы, забиваются поры, от обилия питательных средств волосы становятся тяжелыми и как будто грязными.Мыть голову правильно тоже нужно уметь. Стирать волосы, тереть их и отжимать категорически нельзя. В это время вы их травмируете и рвете, сами того не замечая. То же самое с вытиранием — аккуратно промакиваем волосы, а не трем полотенцем. И напоследок. Всегда выбирайте шампунь, подходящий вашему типу кожи головы.