Эксперт поделилась профессиональными лайфхаками по уходу за волосами

«Чтобы волосы были блестящими, всегда заканчивайте сушку холодным воздухом фена. Это поможет остановить испарение влаги и закрыть чешуйки кутикулы», — говорит эксперт.

Если нет времени или возможности полноценно помыть голову, держите под рукой сухой шампунь. Распределите его аккуратно и равномерно по волосам с акцентом на прикорневую зону, расчешите волосы.Этот метод не только сделает волосы визуально чистыми, но и придаст им объем. Но стоит помнить, что это не полноценное очищение головы, а лишь временный метод на крайний случай.Еще одно важное правило — не наносите маски, бальзамы и кондиционеры на корни! Они предназначены только для длины. Когда мы втираем маски и бальзамы в корни, мы только провоцируем излишнюю сальность и жирность кожи головы. В корни можно втирать только предназначенные для этого сыворотки.Не мойте голову очень горячей водой. Отдавайте предпочтение теплой, иначе не избежать чрезмерной сухости и ломкости волос.Если волосы очень путаются во время мытья из-за поврежденной структуры, можно наносить на полотно волос сначала бальзам, а уже потом шампунь. Такой бьюти-секрет поможет защитить волосы от агрессивного воздействия шампуня, а и без того поврежденные кончики — от пересыхания.Кроме того, при использовании такой схемы сохраняется объем, поскольку излишки бальзама будут хорошо смыты, а концы при этом — увлажнены.