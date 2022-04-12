Эксперт рассказала, зачем делать пилинг кожи головы

«Детокс кожи головы и волос — это сравнительно новая, но необходимая нам процедура. Мы чистим кожу лица у косметолога, избавляя ее от ненужных клеточек, давая ей дышать и обновляя. Так и кожа головы требует дополнительного ухода!», — объясняет специалист.

Как и все в нашем теле, кожа головы тоже нуждается в регулярном глубоком очищении. Обычное домашнее мытье не может заменить процедуру профессиональной очистки.Что же так загрязняет нашу кожу головы? В первую очередь уходовые средства и стайлинги: пенки, лаки для волос, фиксирующие гели.Они оседают на корнях, создавая пленку, и не вымываются полностью. Этому способствуют входящие в состав практически всех средств силиконы.Не самым лучшим образом на состоянии кожи головы и волос сказывается жесткая проточная вода. Содержащиеся в ней хлор и ржавчина тоже оседают на наших локонах. Если вы часто плаваете в бассейне, где концентрация хлора еще выше, ситуация усугубляется.Под воздействием всех перечисленных факторов волосы начинают медленнее расти, появляется перхоть, волосы становятся ломкими, тусклыми и сухими. В самых запущенных случаях могут даже начать выпадать.Избавить кожу головы и волосы от интоксикации способны процедуры детокса и глубокого пилинга, которые проводятся с применением специальных профессиональных средств. Проводить такие процедуры рекомендуется не чаще одного раза в месяц.