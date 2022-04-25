Пластика носа выходит из моды
Количество процедур ринопластики сокращается, как показала статистика. Теперь пациенты выбирают всё чаще нехирургические альтернативы.
Пластические хирурги из Великобритании обнаружили, что местные жители всё реже ложатся под скальпель для исправления дефектов носа, предпочитая нехирургические альтернативы. Так, если в 2013 году были выполнены 4 878 ринопластик, то в 2021 только 1 330. Одним из преимуществ нехирургических методов исправления носа является то, что они не влекут за собой характерных для традиционных полостных операций рисков.
Эти методики подразумевают инъекции наполнителей, способных изменить форму носа до желаемой. Причём эффект является временным, в среднем, сохраняясь два года. Если итоговый результат пациенту не понравится, то проблему можно быстро исправить, чего не сделаешь с полостными операциями. Много людей после ринопластики оказывается недовольны итогом, который они получают. Иногда это недостаточная квалификация или неудача пластических хирургов, а иногда и изменчивое настроение самих пациентов, которые уже жалеют том, что так кардинально изменили внешность.
5 лет тому назад никто даже не думал о возможности нехирургической пластики носа, но теперь в индустрии пластической хирургии это чуть ли не самый популярный тренд. Помимо всех прочих уже упомянутых достоинств он требует меньше денег и гораздо более короткого периода восстановления после процедуры. К примеру, после инъекций в нос человек может в тот же день вернуться на работу, а после настоящей пластики ему две недели придется носить бинты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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